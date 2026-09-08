محمد عاطف: لم أنضم للزمالك صدفة.. والإعارة لم تكن بمزاجي

أكد محمد عاطف، لاعب طلائع الجيش والمعار من الزمالك، أنه يخوض الموسم الحالي بتحدٍ لإثبات قدراته، والرد على الانتقادات التي تعرض لها عقب انضمامه للفريق الأبيض.

الزمالك

وقال عاطف عبر قناة أون إي: «أركز منذ خروجي للإعارة وأريد أن أثبت للناس أنني لم أنضم للزمالك صدفة، كان هناك كلام غير جيد، لكنني أخذ هذا الموسم تحديًا منذ البداية، وكان يقال عن صفقتي إنها لم تكن أفضل شيء، وإن شاء الله يكون موسم خير وأعود للزمالك مرة أخرى».

وأضاف: «خروجي للإعارة لمدة موسمين من الزمالك مش بمزاجي، وأنا لم أكن موافقًا على ذلك، وأُجبرت على ذلك من قبل المدير الرياضي السابق جون إدوارد».

وتابع: «سعيد بتواجدي مع طلائع الجيش، ولا توجد ضغوطات والتعامل معنا بشكل جيد، ولم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك لكي أعود. متبقي في عقدي مع الزمالك الموسم الحالي والمقبل، وكنت أحتاج فرصة لعب أكثر لكي أظهر، وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر ولم يحدث تواصل معي».