حازم إمام: محمد حمد سيكون من أفضل لاعبي مصر.. وخليفة عبدالله السعيد في الزمالك

أكد حازم إمام، رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن محمد حمد، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه قد يصبح خليفة عبدالله السعيد في الفريق الأول.

حازم امام

وقال حازم إمام عبر برنامج «زملكاوي»: «محمد حمد لو أخذ فرصة حقيقية واستطاع أن يتمسك بها، سيكون خليفة عبدالله السعيد، فهو يجيد اللعب في مركز 8 والجناح، ولاعب متكامل يمتلك المهارة والقدرة على تسجيل الأهداف، كما يجيد اللعب بالرأس».

وأضاف: «محمد حمد متواجد دائمًا مع وائل رياض في منتخب مصر، ويقضي حاليًا فترة معايشة في نادي بنفيكا البرتغالي، وأتحدث معه باستمرار، وأتوقع أن يكون من أفضل لاعبي الكرة في مصر خلال الفترة القادمة».