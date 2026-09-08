منتخب مصر لجمباز الأيروبيك يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

يستعد منتخب مصر لجمباز الإيروبيك (كبار) للمشاركة في بطولة العالم والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2026 في مدينة بامبلونا الإسبانية بمشاركة نخبة من ابطال العالم

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى مدينة بامبلونا الإسبانية للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم، وتضم البعثة:



منال سامح محمد

هنا أحمد فتحي

سابي محمد بين

معاذ وليد محمود

باسل سامح وجدي

نير وائل سعيد

وحرص اتحاد الجمباز على توفير برنامج اعداد خاص للاعبين من اجل التجهيز للبطولة التي تشهد منافسة قوية بين الدول المشاركة

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان انتشار رياضة الأيروبيك، تشهد طفرة كبيرة وفنية هائلة؛ فبعد أن كان هذا الفرع غير موجود في مصر قبل سبع سنوات، بات لدى الاتحاد اليوم 15,000 لاعب ولاعبة مسجلين رسمياً في كشوفاته.

واضاف امين ان هذا الانتشار يرجع إلى كون الأيروبيك رياضة تمتاز بسهولة الممارسة وعدم حاجتها لأجهزة مكلفة، مما ساعد مصر على القفز في التصنيف العالمي لتحتل المركز السابع عالمياً منذ عامين، فضلاً عن النتائج المتقدمة التي حققها الناشئون مؤخراً في كأس العالم بالبرتغال بحصدهم المركزين العاشر والحادي عشر وسط منافسة عالمية شرسة.

وتابع أمين أن منتخب مصر لجمباز الإيروبيك (كبار) جاهز للمشاركة في بطولة العالم وهناك ثقة كبيرة في اللاعبين للمنافسة علي منصات التتويج.

