إيران.. ضبط 1200 قطعة عتاد حربي على حدود البلاد

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن حرس الحدود الإيراني ضبط 1200 قطعة من مختلف الأسلحة الحربية، خلال 6 أشهر، بمساعدة الشعب وسكان المناطق الحدودية.

و قال العميد علي أكبر جاودان، قائد حرس الحدود الأولوية إن مهمة حرس الحدود هي حراسة وحماية كيان إيران الإسلامية، وأن أمن الحدود وأمن البلاد بالنسبة لهم هو دفاع عن العرض والشرف والعزة لإيران الإسلامية.

وتابع في معرض إشارته إلى المهام المهمة لحرس الحدود في تأمين الحدود، قائلاً: إن المهمة الأولى لحرس الحدود هي المهمة العسكرية المتمثلة في حراسة وحماية الحدود، والمهمة الثانية هي مهمة الدبلوماسية والتواصل مع الدول المجاورة لتأمين الحدود وتسهيل التبادلات والمرور التجاري والاقتصادي، والمهمة الثالثة هي مكافحة الجرائم الحدودية.

وشدد قائد حرس الحدود على نجاحات حرس الحدود في منع خروج الثروة الوطنية من البلاد خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال إنه بجهود حرس الحدود المتواصلة، تم منع خروج 15 مليون لتر من المنتجات النفطية المهربة.