غضب محمود بنتايك بعد مباراة أبو قير للأسمدة.. والسبب جائزة رجل المباراة

ظهر المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، غاضبًا بشدة عقب نهاية مباراة أبو قير للأسمدة، في واقعة لفتت أنظار الحاضرين والكاميرات.

بنتايك

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عبد الناصر محمد حاول احتواء بنتايك وتهدئته، بعدما التقطت الكاميرات اللاعب وهو يقول: «عشان مش مصري يعني؟»، اعتراضًا على عدم اختياره رجلًا للمباراة، رغم صناعته هدفي الزمالك.

وأوضح حتحوت أن غضب بنتايك مفهوم في ظل ما قدمه خلال اللقاء، إلا أن جائزة رجل المباراة ذهبت في النهاية إلى المهدي سليمان.