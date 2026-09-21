بعد قراراته الأخيرة مع بداية العام الدراسي.. نشأت الديهي : محمد عبد اللطيف «صنايعي تعليم»

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بعد توجيهات المشددة بشأن فصل أي طالب يقوم بتصوير معلمه بهدف السخرية أو التنمر عليه.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "بحيي الوزير على هذا القرار وهذا القرار هو تطبيق لقانون صدر عام 2024، عندنا قوانين موجودة بس لا تُفعل، يعني مينفعش طالب قاعد وماسك التليفون ويصور معلمه بأي شكل تنمر أو سخرية".



وأضاف "أولا التليفونات ممنوعة في المدرسة، ولازم نعرف أن الموبايل له تأثير سلبي على الطلبة، وعاملين دراسات ازاي التليفونات بتعطل المخ عن التفكير والابداع، لازم نخلي أولادنا تقرأ وتكتب".

وتابع "أعتقد أن وزير التربية والتعليم ده صنايعي تعليم، دي شغلته وحرفته، وهذا دليل على صحة مقولة ادي العيش لخبازه، شوفنا ازاي الوزير قدر يرجع المدارس والناس تحضر وكل قراراته علشان ندي المعلم حقه لأننا لو مدناش المعلم حقه في الاحترام لن نجد أي نتيجة".