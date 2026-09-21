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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعطل حركة الطيران في مطارات نيويورك بسبب خلل فني

مطار جون اف كنيدي، نيويورك
مطار جون اف كنيدي، نيويورك
خاطر عبادة

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم "الاثنين"، عن تعطل حركة الطيران في المطارات الرئيسية بمنطقة نيويورك بسبب خلل فني في مراقبة الحركة الجوية.

تحذير حكومي: اتصالات مراقبي الطيران الأمريكي “غير آمنة”

في سياق متصل، كشف تقرير رقابي حكومي أن نظام الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطائرات التجارية في الولايات المتحدة يعاني من ثغرات خطيرة، يمكن استغلالها لتعطيل حركة الطيران وتهديد سلامة الركاب، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية للموافقة على توصيات عاجلة لمعالجتها.

تقرير صادم.. اعتراض وانتحال وتشويش

وفقا لوكالة رويترز،  قال السيناتور رون وايدن، الإثنين، إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة (GAO) يظهر أن الاتصالات "غير آمنة بشكل لا يصدق" ويجب على إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحرك فوراً.

وأوضح المكتب أن الإدارة لم تستكمل تقييمات المخاطر وتحديث وثائق الأمن اللازمة لمواجهة تهديدات التزييف والتشويش، كما تفتقر إلى قدرة الكشف الفوري عن جميع التهديدات المتعلقة بالطيف الترددي.

وقال وايدن: "يكشف هذا التقرير المثير للقلق أن التكنولوجيا التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية للتواصل مع الطائرات يمكن اعتراضها وانتحال هويتها والتشويش عليها، ويمكن للمتسللين والحكومات الأجنبية استغلال نقاط الضعف هذه لتعطيل السفر الجوي وحتى تعريض الركاب للخطر".

وأضاف أن "فشل إدارة الطيران الفيدرالية في إلزام صناعة الطيران باستخدام الاتصالات الآمنة يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأمريكي واقتصادنا وسلامة المسافرين".

رسائل احتيالية وتهديد مباشر للسلامة

وحذر التقرير من أن متسللين يمكنهم إرسال عمليات إلغاء تصاريح احتيالية أو رسائل مضللة أخرى إلى الطائرات، مما قد يؤدي إلى تأخير الرحلات أو اضطرابات في المجال الجوي أو مشاكل تتعلق بالسلامة.

وأشار إلى أن نظامين رئيسيين لإرسال الرسائل إلى الطائرات تم تطويرهما قبل انتشار إجراءات الحماية الحديثة للأمن السيبراني، ويفتقران إلى إجراءات التشفير الشائعة.

إدارة الطيران تقر بالخلل وتوافق على التوصيات

ورداً على التقرير، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية موافقتها على التوصيات التسع التي قدمها مكتب المحاسبة الحكومي.

وقالت الإدارة: "مع ازدياد ترابط الطائرات وعمليات الطيران، تشكل نقاط الضعف السيبرانية والكهرومغناطيسية مخاطر متزايدة على الأنظمة الحيوية، بما في ذلك مراقبة الحركة الجوية واتصالات البيانات وإلكترونيات الطيران".

خطر متنامٍ.. من نيويورك إلى أوروبا

وتعد عمليات التزييف والتشويش مشكلة متنامية عالمياً، خاصة في أوروبا حيث تؤثر على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

كانت إستونيا وجارتها فنلندا قد اتهمتا روسيا بتشويش أجهزة الملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجواء المنطقة، وهي اتهامات نفتها موسكو، وكان من بين الحوادث المسجلة في عام 2025 حادثة تورطت فيها طائرة عسكرية إسبانية كان على متنها وزير الدفاع الإسباني.

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