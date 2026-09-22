«مجهود خارق».. غرفة السياحة تشيد بجهود محافظ الأقصر في تطوير المرافق

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفدًا من غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، برئاسة ثروت عجمي، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر على الجهود المبذولة لرفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات بمختلف المناطق بالمحافظة.

وأشاد وفد غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بما شهدته المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرافق، مؤكدين أن ما تم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية يعكس حجم الجهود المبذولة، واصفين ما تحقق بأنه «مجهود خارق» في وقت قياسي، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمحافظة ودعم القطاع السياحي.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة على رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة اليومية مع الجهات المعنية، إلى جانب استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة في مختلف المناطق بالمحافظة، بما يتواكب مع مكانة الأقصر السياحية ويخدم المواطنين والزائرين.