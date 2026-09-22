خريطة ايجار الشقق المنتهي بالتملك 2026.. اعرف شروط الحجز

تتجه أنظار المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك إلى تفاصيل الطروحات الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 حيث تتضمن الطروحات وحدات سكنية بمساحات متنوعة وشروط محددة للفئات المستحقة.

بـ 3200 جنيه.. ايجار الشقق المنتهي بالتملك 2026

وحدات الايجار

ويشمل الطرح وحدات بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى جانب وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة.

كراسة شروط شقق الإيجار ضمن سكن لكل المصريين 9

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسة شروط 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 للمواطنين منخفضي الدخل.

وبدأ التقديم على وحدات الإيجار اعتبارا من الأحد 20 سبتمبر 2026 ويستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

طريقة الحصول على كراسة شروط شقق الإيجار

تتاح كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية حيث يتعين على المواطنين الراغبين في التقديم إنشاء حساب على المنصة ثم استكمال الإجراءات الخاصة بتحميل كراسة الشروط وتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيا.

ويتعين سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 365 جنيها وغير قابلة للرد أو الاسترداد من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

ويشترط سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المدن والمحافظات التي يشملها الطرح.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض طلب المتقدم وفقا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

قيمة دعم الإيجار في سكن لكل المصريين 9

يتضمن الطرح تقديم دعم للإيجار من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية وطوال مدة الإيجار.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمواطن المتقدم أو الأسرة 16 ألف جنيه وفقا لضوابط الطرح كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما حتى تاريخ نهاية الإعلان.

وتتضمن الوحدات المطروحة ضمن محور الإيجار 8464 وحدة في المحافظات و3256 وحدة في المدن الجديدة إضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شقق الإيجار المنتهي بالتملك في 26 مدينة جديدة

وبالتوازي مع طرح صندوق الإسكان الاجتماعي تتضمن كراسة الشروط طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويشمل الطرح 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم إلى جانب 5000 وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتتوزع الوحدات على 26 مدينة جديدة بمساحات تبدأ من 57 مترا مربعا وتصل إلى 161 مترا مربعا وفقا للمشروعات والمواقع المطروحة.

وحدات الايجار

المدن المطروح بها شقق الإيجار المنتهي بالتملك

تشمل المدن الجديدة المطروح بها الوحدات.

القاهرة الجديدة.

15 مايو.

بدر.

الشروق.

العبور الجديدة.

العبور.

6 أكتوبر الجديدة.

برج العرب الجديدة.

العلمين الجديدة.

دمياط الجديدة.

السادات.

العاشر من رمضان.

الصالحية الجديدة.

المنصورة الجديدة.

رشيد الجديدة.

الفيوم الجديدة.

الفشن الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

ملوي الجديدة.

ناصر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

المشروعات المتاحة ضمن الطرح

تتوزع الوحدات على عدد من مشروعات الإسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتشمل الإسكان المميز وإسكان المستقبل والإسكان المتوسط وإسكان الشباب وروضة العبور وفالي تاورز إيست وسكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان المطور والإسكان منخفض التكاليف والإسكان الاقتصادي والإسكان القومي.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة وفقا للمشروع والمدينة بين 57 مترا مربعا و161 مترا مربعا.

وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرا

تتضمن خطة الهيئة تنفيذ وحدات جديدة في 8 مدن وهي 6 أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة وحدائق العاشر والسادات والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

وتأتي الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر وتتراوح مساحاتها بين 90 مترا مربعا و126 مترا مربعا على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات الجديدة خلال مدة تصل إلى 36 شهرا وفقا للجدول المقرر للمشروع.

نسبة 5 % لذوي الهمم

خصصت وزارة الإسكان نسبة 5 % من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز وذلك وفقا للقواعد والتفاصيل الواردة في كراسة الشروط.

يأتي ذلك في إطار إتاحة فرص التقدم للفئات المستحقة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوحدات السكنية.

ويتم التخصيص وفقا لنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط في الحالات التي ينص عليها الطرح.

وحدات الايجار

شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الشروط العامة للتقدم لحجز الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ومن أبرزها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 45 عاما في تاريخ التقديم.

أن تتوافر لدى المتقدم الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض سواء كانت مملوكة حاليا أو سبق التنازل عنها للغير.

ألا يكون التخصيص السابق للوحدة أو الأرض قد تم بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

الالتزام بالحد الأقصى للدخل الشهري المحدد وفقا للقيمة الإيجارية للوحدات وشروط الطرح.

ألا تتقدم الأسرة التي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

يبدأ التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارا من الأحد 20 سبتمبر 2026 ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026 من خلال بوابة مسكن.

ويتطلب التقديم إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية للتحقق من هوية المتقدم وربط الحساب بمنصة مسكن ثم استكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة وفقا لما هو محدد في كراسة الشروط.

رابط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

يمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل الطرح واستكمال إجراءات الحجز من خلال بوابة مسكن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تختلف إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق وفقا لنوع الطرح سواء وحدات الإيجار ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 أو وحدات الإيجار المنتهي بالتملك التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لذلك يجب مراجعة كراسة الشروط الخاصة بكل طرح قبل تقديم الطلب.