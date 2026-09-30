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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس TZ موديل 2027 في السعودية

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة
سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها لكزس TZ موديل 2027، وتنتمي TZ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة 

محرك لكزس TZ موديل 2027

يوجد بـ سيارة لكزس TZ موديل 2027 بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 407 كم/ساعة، وبها قوة 308 حصان، وعزم دوران 437 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في مدة 6.2 ثواني، وبها سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة .

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس TZ موديل 2027 بها بطارية سعة 96 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 507 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/ساعة في 6.5 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس TZ موديل 2027

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة لكزس TZ موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام فرامل معزز بملاقط خلفية وأمامية ذات 6 مكابس، وبها زجاج عزل صوتي شامل، ونظام صوتي فاخر من Mark Levinson  مكون من 21 مكبر للصوت ومقاعد صف ثاني وثالث بميزات التدفئة والتبريد مع مساند الأقدام، وبها مقابض أبواب مدمجة، وبها شعار لكزس المضيء على الشبكة الأمامية.

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة لكزس TZ موديل 2027، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة مركزية للمعلومات والترفيه مقاس 14 بوصه، وبها شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف، وبها سقف زجاجي بانوراما، وبها حزمة Lexus Safety System+ 4.0 المتطورة، وبها مثبت سرعة تكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام حماية قبل التصادم، ومساعد القيادة في الاختناقات المرورية (Traffic Jam Assist).

سعر لكزس TZ موديل 2027

سيارة لكزس TZ موديل 2027 الجديدة 

تباع سيارة لكزس TZ موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 187 ألف ريال سعودي .

شركة لكزس لكزس TZ موديل 2027 محرك لكزس TZ مواصفات لكزس TZ TZ موديل 2027 سعر لكزس TZ سعر لكزس TZ موديل 2027

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