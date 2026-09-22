فيران توريس بعد رحيله عن برشلونة: «أفتقد بيدري بشدة»

لم يحتج فيران توريس إلى وقت طويل لترك بصمته مع باريس سان جيرمان، بعدما بدأ تجربته الجديدة بقوة تحت قيادة لويس إنريكي، لكن المهاجم الإسباني كشف أن هناك شخصًا واحدًا لا يزال يفتقده بشدة منذ رحيله عن برشلونة.

وانضم توريس، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من برشلونة، وسرعان ما تأقلم مع أجواء فريقه الجديد، بعدما سجل 7 أهداف خلال 6 مباريات تحت قيادة لويس إنريكي، الذي يمنحه ثقة كبيرة منذ بداية تجربته الباريسية.

توريس يكشف أكثر ما يفتقده في برشلونة

وخلال ظهوره في برنامج «إل هورميجويرو»، تحدث توريس عن حياته الجديدة في العاصمة الفرنسية، قبل أن يكشف عن أكثر ما يفتقده منذ مغادرة برشلونة.

وأشار المهاجم الإسباني إلى أن هناك لاعبًا تحديدًا كان يتمنى اصطحابه معه إلى باريس سان جيرمان، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات.

وقال توريس مبتسمًا في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو»: «الشخص الوحيد الذي لا أستطيع اصطحابه معي هو بيدري.. أفتقده بشدة».

صداقة قوية تجمع توريس وبيدري

وترتبط علاقة فيران توريس وبيدري بصداقة قوية منذ الفترة التي جمعتهما داخل صفوف برشلونة، حيث أصبح الثنائي من المقربين خارج الملعب، إلى جانب تزاملهما مع المنتخب الإسباني.

كما تجمع اللاعبين وكالة اللاعبين نفسها، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة القوية التي نشأت بينهما خلال السنوات الماضية.

ورغم البداية المثالية لفيران توريس مع باريس سان جيرمان، ونجاحه سريعًا في التأقلم مع فريقه الجديد، فإن غياب بيدري يبدو الاستثناء الوحيد الذي يشعر به المهاجم الإسباني منذ مغادرته برشلونة.

ويواصل توريس مغامرته الجديدة في باريس سان جيرمان، ساعيًا إلى الحفاظ على بدايته القوية، في الوقت الذي يبقى فيه ارتباطه بصديقه السابق في برشلونة حاضرًا خارج الملعب.