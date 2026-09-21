البورصة المصرية وبورصة لندن تبحثان جذب رءوس الأموال العالمية وتوسيع تعاون الشركات المصرية دوليا

استضافت البورصة المصرية (EGX)، بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن (LSEG)، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، فعاليات مائدة مستديرة مشتركة في المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد بالقاهرة.

وشهد اللقاء حضور السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذة رحاب سلام، رئيس العلاقات الدولية بالبورصة المصرية، وآبي أجايي، رئيس الأسواق الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة بورصة لندن، وسيمون أولسن، شريك أسواق رأس المال والأسهم في "ديلويت" (Deloitte)، وإينيجو إستيفيز، شريك أسواق رأس المال في "وايت آند كيس" (White & Case)، محمد عقل مدير المبيعات الإقليمي لمجموعة بورصة لندن وهبة ابو النيل مدير الحسابات الرئيسية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة بورصة لندن بالقاهرة وأرييل وايت-تسيميكاليس

شريكة في قطاع أسواق رأس مال الأسهم، شركة جودوين (Goodwin) وأيمن محمود نائب رئيس دويتشه بنك إلى جانب نخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء القانونيين وممثلي الشركات والمؤسسات المالية الدولية.

افتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قال فيها: "إن استضافة هذا الاجتماع بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن تعكس التزام البورصة المستمر بتطوير سوق رأس المال المصري، وفتح آفاق تمويلية جديدة وواعدة أمام الشركات المحلية".

وأضاف السيد عمر رضوان: "نؤمن بأن تعزيز التكامل وبناء جسور التعاون بين البورصة المصرية والأسواق المالية العالمية الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة بورصة لندن، يمثل خطوة أساسية لتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى رؤوس الأموال والسيولة الدولية اللازمة للتوسع والنمو، بما يدعم بدوره جهود التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير بيئة الاستثمار في مصر".

وركزت جلسات العمل على سبل تطوير سوق رأس المال وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.

وشملت الفعاليات خمس جلسات رئيسية ناقشت عدة محاور؛ حيث استعرضت الجلسة الأولى، برئاسة آبي أجايي، كيفية تلبية احتياجات التمويل المتزايدة والتعامل مع الاحتياجات الرأسمالية المتنامية التي تتجاوز قدرة السيولة المحلية وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارتها رحاب سلام، محور توزيع السيولة والرؤية الدولية؛ حيث ناقشت تركز السيولة، وتحديات محدودية التغطية البحثية والرؤية الدولية للشركات المصدرة.

وأدار سيمون أولسن الجلسة الثالثة التي تطرقت إلى جاهزية القيد، مع التأكيد على أن عوائق الطرح غالباً ما تكون حواجز متصورة ونفسية أكثر من كونها عقبات تخطيطية؛ أما الجلسة الرابعة، فأدارها إينيجو ستيف وتناولت المسارات البديلة لجذب رؤوس الأموال عن طريق بورصة لندن بخلاف الاكتتابات العامة الضخمة والتقليدية.

واختُتمت الجلسات بجلسة حول الإصلاحات الرامية إلى تطوير السوق المحلي والجهود المبذولة لدعم الأطر التنظيمية العابرة للحدود.

واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل الثنائي بين البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن لدعم الشركات الكبرى والدولية وتيسير وصولها إلى قواعد متنوعة من المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من المخرجات العملية التي سيتم متابعتها والعمل على تنفيذها لسد الفجوات التي أظهرتها المناقشات. ويعكس ذلك التزامًا واضحًا بألا يظل الحوار عند حدود تبادل الآراء وتشخيص التحديات، وإنما أن يتحول إلى مسار عمل واضح ومحدد، يقود إلى مخرجات ملموسة ويسهم في إحداث أثر فعلي ومستدام على السوق.