البورصة المصرية تختتم تعاملات الأربعاء بأرباح 17 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على تباين أداء مؤشرات السوق، وسط ارتفاع عدد من المؤشرات الرئيسية، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» ومؤشر الشريعة، بالتزامن مع صعود رأس المال السوقي للأسهم المقيدة.

ارتفاع رأس المال السوقي

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 17 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 4.321 تريليون جنيه، مقابل 4.304 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 54,822.66 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 54,909.17 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 55,099.71 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 54,590.47 نقطة، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 31.06%.

كما انخفض مؤشر الشريعة بنسبة 0.18%، ليغلق عند 6,639.47 نقطة، مقارنة بسعر فتح بلغ 6,651.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6,684.35 نقطة، وأدنى مستوى عند 6,634.55 نقطة، بينما بلغت مكاسبه منذ بداية العام 44.41%.

في المقابل، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 35» بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 6,766.43 نقطة، مقابل فتح عند 6,754.48 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال التعاملات 6,790.13 نقطة، وأدنى مستوى 6,749.88 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 0.15%، ليغلق عند 20,744.89 نقطة، مقابل 20,713.95 نقطة عند الفتح، وبلغ أعلى مستوى له 20,917.44 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى عند 20,713.88 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 58.05% منذ بداية العام.

كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 27,252.91 نقطة، مقابل 27,180.84 نقطة عند الفتح، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 27,399.45 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى 27,180.84 نقطة، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام 56.39%.

وتعكس مؤشرات جلسة الأربعاء تباين أداء الأسهم القيادية مقابل استمرار صعود مؤشرات الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقًا، في الوقت الذي ارتفع فيه رأس المال السوقي بنحو 17 مليار جنيه خلال الجلسة.