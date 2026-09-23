ترامب يكسر بروتوكولاً رئاسيًا منذ 60 سنة لاستقبال شي جين بينج

أفادت صحف ووسائل إعلام غربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينج، في قاعدة "أندروز" الجوية.

يعد ذلك وفق لما ذكرت صحف دولية، كسرًا لبروتوكول استمر العمل به 6 عقود.

وأضافت الصحف: "ستكون هذه هي المرة الأولى، التي يستقبل فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية زعيمًا عالميًا، شخصيًا، في القاعدة منذ أن استقبل جون كينيدي، رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، عند سلم الطائرة في عام 1962".

وأكدت الصحف أن هذه الخطوة "تعكس احترامًا عميقًا" لشخص الزائر الصيني شي جين بينج.

ووفق ذلك، فلا تعد هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها ترامب، شخصيًا، زعيمًا عالميا في مكان غير التي جرت القواعد عليه، في البيت الأبيض غالبًا.

ففي أغسطس 2025، استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند سلم الطائرة، في أنكوريج.

