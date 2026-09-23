دون تفاصيل.. كوريا الشمالية تختبر صاروخ فرط صوتي جديد

كشف محللون يوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو اختباراً لصاروخ فرط صوتي قادر على اختراق الدفاعات الصاروخية ويصعب تتبعه واعتراضه.

وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة سواحلها الشرقية يوم الأحد، منددتين بعمليات الإطلاق باعتبارها تهديداً للسلام والأمن الإقليميين.

ولم تُفصح كوريا الشمالية عن نوع السلاح، مكتفيةً بالقول إن مكتبها الصاروخي "أجرى بنجاح اختباراً لنوع جديد من الأسلحة" في استعراض "لتكنولوجيا دفاعية فائقة الحداثة".

وقال المحللون إن السلاح يبدو نسخة مطورة من صاروخ هواسونجفو-11ما-1 الباليستي فرط الصوتي قصير المدى.

وقال يانج مو جين، الرئيس السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، إن الصاروخ الفرط صوتي، الذي يتراوح مداه بين 450 و600 كيلومتر (حوالي 280-370 ميلاً)، "مصمم لضرب منشآت عسكرية رئيسية في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية".

أظهرت صورٌ نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج الزعيم كيم جونج أون وابنته جو آي وهما يشاهدان شاشةً تعرض ما يبدو أنه مسار رحلة الصاروخ، والمُعنون بـ"مسار رحلة هواسونجفو-11ما-1".

وحذّر الزعيم الكوري الشمالي من أن تقدّم هذا السلاح سيُسبّب للخصوم "صداعًا لا يُشفى وضربةً قاسيةً لا مفرّ منها"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.