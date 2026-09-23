قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القبض عليه لحيازته الكوكايين.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟
باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي
موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري
الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية
مصر والكونغو الديمقراطية تتوافقان على قواعد القانون الدولي للمجاري المائية العابرة للحدود
بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
بمشاركة 12 دولة عربية.. الشباب والرياضة تستعد لانطلاق فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بالأقصر وأسوان
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو
أفضل وسيلة للاستثمار.. وتفاصيل أعلى شهادات الادخار في بنك مصر 2026
كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة
الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم الرحباني بطرابلس: الفيلم العربي القصير يعاني من مشكلة في التوزيع

كريم الرحباني
كريم الرحباني
أحمد إبراهيم

شارك المخرج اللبناني كريم الرحباني ضمن لجنة تحكيم منصة دعم وتطوير مشروعات الأفلام العربية القصيرة في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طرابلس للأفلام، في خطوة جديدة تعكس حضوره المستمر في المشهد السينمائي العربي، سواء من خلال أفلامه أو مشاركته في دعم وتقييم تجارب صناع السينما الشباب، وضمت إلي جانبه كل من المخرج والمنتج مروان شافعي والمنتجة اللبنانية ليليان رحال وتلقت المنصة أكثر من 80 مشروع فيلم قصير من مختلف الدول العربية، على أن تمنح 6 جوائز للمشروعات المختارة.

جلسة “الأفلام القصيرة في صناعة متغيرة”

وفي جلسة "الأفلام القصيرة في صناعة متغيرة"، تحدث المخرج اللبناني كريم الرحباني عن التحديات التي تواجه صناعة الأفلام القصيرة عربيًا، مؤكدًا أن الفيلم القصير لا يزال يعاني من أزمة على مستوى التوزيع، في ظل عدم النظر إليه باعتباره مشروعًا مربحًا، رغم أن عددًا كبيرًا من كبار المخرجين بدأوا مسيرتهم من خلال الأفلام القصيرة، كما وصف الدعم الذي تقدمه المنصة بأنه مهم بقيمته المعنوية وليس المادية فقط، لافتًا إلى أن المشروعات المقدمة تتمتع بمستوى حقيقي بعيدًا عن اعتبارات التسويق والجماهيرية.

أهمية منصة الأفلام القصيرة

وشدد الرحباني على أهمية منصة الأفلام القصيرة التي يقدمها مهرجان طرابلس، معتبرًا أن الدعم الذي توفره للمخرجين وصنّاع الأفلام الشباب لا تقتصر قيمته على الجانب المادي، بل تحمل أهمية معنوية كبيرة، خاصة مع جودة المشروعات المشاركة وابتعادها عن الحسابات المرتبطة بالتسويق والجماهيرية.

وشهدت فعاليات ختام المهرجان مشاركة الرحباني بتوزيع الجوائز على الأفلام والمشروعات الفائزة، في حضور صناع السينما والمشاركين في فعاليات الدورة الحالية، ليجمع بذلك بين دوره كصانع أفلام وخبرته في تقييم التجارب السينمائية الجديدة ودعم المواهب الشابة.

وتأتي مشاركة الرحباني في لجنة التحكيم بالتزامن مع استمرار الحضور اللافت لأعماله في المهرجانات، وفي مقدمتها فيلم "كارجو CARGO "، الذي عاد بعد تسع سنوات من إنتاجه ليحصل على تكريم جديد في مصر، بعدما نال جائزة ماجد هلال وكيرلس صلاح لأفضل تصوير سينمائي ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر هذا العام، تقديرًا للعمل البصري الذي قدمته مديرة التصوير راشيل نوجا.

وأعرب كريم الرحباني عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، مؤكدًا أن الجائزة تحمل بالنسبة له قيمة خاصة، خاصة أنها جاءت بعد سنوات طويلة من صناعة الفيلم، وقال: "قلبي ممتلئ بالسعادة. ما أجمل هذا الخبر الذي يصلني بعد تسع سنوات من صناعة كارجو، حيث حصل الفيلم على جائزة ماجد هلال وكيرلس صلاح لأفضل تصوير سينمائي، تكريمًا لراشيل نوجا وللعمل البصري الذي قدمته خلف الكاميرا".

وأضاف الرحباني أن الجائزة تمثل له لحظة مؤثرة بشكل خاص، موضحًا أن علاقته براشيل نوجا تتجاوز كونها مديرة تصوير فيلم "كارجو"، إذ تعاونت معه في عدد من أعماله الروائية، قائلًا: "راشيل ليست فقط مديرة تصوير كارجو، بل كانت خلف عدسة أعمالي الروائية لسنوات، من With Thy Spirit وCargo وTrobil  وصولًا إلي  "آخر واحد" تعاوننا نما من فيلم إلى آخر، والأهم أنه نما من خلال الصداقة والثقة وطريقة مشتركة في رؤية القصص"، وتابع: "أن يتم تقدير عملها في كارجو بعد كل هذه السنوات أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي. بعض الأفلام تظل معك طويلًا بعد الانتهاء من صناعتها، وبطريقة ما تستمر في اكتشاف حيوات جديدة، وجمهور جديد، وأسباب جديدة للاحتفال بها"، ووجه الرحباني الشكر إلى القائمين على ميدفست مصر بهذا التكريم، وإلى مصر على ما وصفه بـ«الدفء والحب»، قبل أن يهدي الجائزة إلى صديقته راشيل نوجا، مؤكدًا أن هذا التقدير يعود إليها وإلى جهدها في صناعة الصورة البصرية للفيلم.

كريم الرحباني المخرج كريم الرحباني المخرج اللبناني كريم الرحباني مهرجان طرابلس للأفلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

نادي الزمالك

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر

استمرار التراجع.. أسعار الدولار في مصر بختام اليوم الأربعاء 23 سبتمبر

لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري

المسح الصحي للأسرة المصرية 2025.. ثروة معرفية تؤكد نهج التخطيط القائم على الأدلة وتقيس أثر السياسات السكانية

أسعار الذهب تتراجع لليوم الرابع على التوالي في مصر

تراجع جديد بأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بالصور

آخر عطلة رسمية في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين الحكومي والخاص

اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026
اجازة 6 اكتوبر 2026

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

فيديو

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد