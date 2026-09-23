25 فيلماً أوروبياً تتنافس على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في مهرجان الجونة السينمائي

تعود جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في دورتها الثامنة مع تشكيلة جديدة تضم 25 عملاً من مختلف أنحاء أوروبا.

وتُقدم المبادرة من قِبل منظمة الترويج السينمائي الأوروبي (EFP) ومركز السينما العربية (ACC)، حيث تسلط الضوء على مجموعة واسعة من الإنتاجات السينمائية الأوروبية الحديثة أمام النقاد في مختلف أنحاء العالم الناطق بالعربية، مما يخلق فرصاً جديدة للأفلام وصناع السينما الأوروبيين لزيادة حضورهم خارج أسواقهم المحلية. وسيتم اختيار ثلاثة أفلام مرشحة نهائية قبيل حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

تملك الترشيحات هذا العام تاريخا مهرجانيا عريقا، حيث يجمع أفلاماً أثبتت حضورها بالفعل في مهرجانات كان، وصاندانس، وبرلينال، وCPH:DOX، وكارلوفي فاري. فقد تنافس فيلم Coward للمخرج لوكاس دونت في مهرجان كان، حيث تقاسم إيمانويل ماكيا وفالنتين كامباني جائزة أفضل ممثل، ولاحقاً أختير ليمثل بلجيكا في سباق جوائز الأوسكار لعام 2027.

كما حصد فيلم Hold Onto Me للمخرجة ميرسيني أريستيدو جائزة الجمهور في مسابقة سينما العالم الدرامية في مهرجان صاندانس، وجرى اختياره ليمثل قبرص في الأوسكار 2027. وبنفس المهرجان، نال فيلم To Hold a Mountain لبيترو غلومازيتش الجائزة الكبرى للجنة تحكيم سينما العالم للأفلام الوثائقية. وحصل فيلم If Pigeons Turned to Gold لبيبا لوبوجاكي على كل من جائزة برلينال للأفلام الوثائقية وجائزة كاليغاري السينمائية، وتم اختياره ليمثل الجمهورية التشيكية في جوائز الأوسكار 2027.

ونال فيلم The Secret Reading Club of Kabul لشكيبا عادل وإيلينا هيرفونن جائزة نورديك في مهرجان CPH:DOX. وتوالت التكريمات في مهرجان كارلوفي فاري، حيث حظي فيلم Only Beautiful Things to Look At لإيفان أوستروشوفسكي وفيلم Petty Thieves لمتي أوجرين بجوائز فيبريسكي.

تفاصيل الأفلام

تقدم الأفلام الـ 25 المرشحة معاً لمحة عامة عن تنوع السينما الأوروبية المعاصرة، وتتراوح بين الأعمال الروائية والوثائقية، جامعةً بين صناع السينما المخضرمين والأصوات الجديدة من مختلف أنحاء القارة.

وتعليقاً على ذلك، يقول جو مولبرجر، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الترويج السينمائي الأوروبي: "مع انطلاقنا في الدورة الثامنة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، يسعدنا أن نرى كيف تواصل هذه المبادرة خلق مساحة لاكتشاف الأفلام الأوروبية ومناقشتها في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية. تجمع تشكيلة هذا العام 25 فيلماً من 25 دولة، لكل فيلم صوته ومنظوره ولغته السينمائية الخاصة. يلعب النقاد دوراً حاسماً في فتح الأبواب أمام هذه الأفلام لتصل إلى جماهير جديدة وخلق حوار يتجاوز الحدود الوطنية بكثير".

وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية: “مع وصول جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إلى دورتها الثامنة، نفخر بما حققته الجائزة من تطور وحضور على مدار السنوات الماضية، وبالدور الذي تلعبه في بناء جسر حقيقي بين السينما الأوروبية والعالم العربي. إن مشاركة أكثر من 100 ناقد عربي من مختلف أنحاء المنطقة تمنح الأفلام فرصة للوصول إلى الجمهور العربي من خلال رؤى نقدية متنوعة، وهو ما يعكس أحد أهم أهداف مركز السينما العربية في خلق مساحات مستمرة للتواصل والتبادل بين السينما العربية والدولية، ودعم الأفلام وصُنّاعها للوصول إلى جمهور وأسواق جديدة.”

تأسست جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في عام 2019 بواسطة منظمة (EFP) ومركز السينما العربية (ACC) كامتداد لجوائز النقاد التي يقدمها المركز. تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق وصول الأفلام الأوروبية إلى العالم الناطق بالعربية وتوليد الاتمام لدى الموزعين وقطاع الصناعة بشكل أوسع، مع تسليط الضوء في الوقت ذاته على دور النقاد السينمائيين العرب في تقديم أصوات ومنظورات سينمائية جديدة للجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

من بين الفائزين السابقين

God Exists, Her Name Is Petrunya (2019) لتيونا ستروغار ميتيفسكا، Undine (2020) لكريستيان بيتزولد، 107 Mothers (2021) لبيتر كيريكيس، EO (2022) لييرجي سكوليموفسكي، Fallen Leaves (2023) لآكي كوريسماكي وThe Seed of the Sacred Fig (2024) لمحمد رسولوف، وفيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين (2025). تُقام الجائزة بدعم من برنامج “كرييتف يوروب – MEDIA” التابع للاتحاد الأوروبي.