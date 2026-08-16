سعر الدولار في البنوك اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد 16-8-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

عودة البنوك

وعادت البنوك المصرية لعملها مع أول تعاملات اليوم بعد انتهاء إجازة البنوك التي استمرت يومين.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار لدرجات مستقرة تداولات سجلتها اسعار الصرف الأجنبي اليوم.

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.23 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC".

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 50.36 جنيها للشراء و 50.46 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، نكست".