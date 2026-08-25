جهز نفسك .. حسين عموتة يفاجئ أشرف داري بقرار جديد مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حسين عموتة تحدث مع اللاعب بشأن حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات القادمة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسين عموتة طلب تجهيز أشرف داري وتحدث معه لمنحه فرصة في المباريات القادمة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وزد

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته القوية في الدوري، بينما تترقب الجماهير موقف أشرف داري وإمكانية حصوله على فرصة للمشاركة خلال المواجهات المقبلة.