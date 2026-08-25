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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صدمة في ليلة العمر.. وفاة عريس شاب بأزمة قلبية مفاجئة داخل قاعة أفراح بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى قاعات الأفراح بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية هزت مشاعر أسرة وأصدقاء عريس شاب، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة خلال حفل زفافه؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في واقعة تحولت معها أجواء الفرح إلى حالة من الحزن والصدمة.

ماذا حدث؟

وقال شاهد عيان إن الشاب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده داخل قاعة حفل الزفاف، في الوقت الذي كان يحتفل فيه مع أسرته وأصدقائه بزفافه، موضحًا أنه تم نقله إلى المستشفى باستخدام سيارة الزفاف، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالأزمة التي تعرض لها.

وأضاف الشاهد أن العريس، البالغ من العمر 27 عامًا، كان يعمل مدرسًا، ويتمتع بسيرة طيبة بين أبناء بلدته وزملائه، وكان معروفًا بحسن تعامله مع الجميع، فضلًا عن تفوقه والتزامه في عمله.

وأوضح أن العريس كان يبدو بصحة جيدة قبل الواقعة، ولم تظهر عليه أي أعراض مرضية أو علامات تشير إلى تعرضه لوعكة صحية، كما أكد أنه لم يكن من المدخنين، ولم يكن معروفًا عنه اتباع عادات صحية سيئة.

وخيمت حالة من الحزن والذهول على أسرة العريس وأصدقائه وأبناء المنطقة، خاصة أن رحيله جاء بصورة مفاجئة وفي يوم كان من المفترض أن يمثل بداية جديدة في حياته.

وتحولت ليلة الزفاف التي انتظرها العريس وأسرته طويلًا إلى ذكرى مؤلمة ستظل عالقة في أذهان كل من حضر الحفل، بعدما غاب العريس عن عروسه وأسرته في لحظات لم يتوقع أحد أن تكون الأخيرة في حياته.

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