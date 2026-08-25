إزالة جمالون مخالف على مساحة 250 مترا بقرية البراجيل في أوسيم

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، تنفيذ إزالة جمالون مخالف على مساحة تقدر بنحو 250 مترا مربعا بقرية البراجيل.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.

وقاد المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، أعمال الإزالة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع التأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات والتعامل الفوري مع أي أعمال بناء مخالفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على المظهر الحضاري ومنع التعديات والبناء العشوائي بنطاق المركز.