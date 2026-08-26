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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لـ 24,287 مريضاً بالأقصر

تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لـ 24,287مريضاً بالأقصر
تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لـ 24,287مريضاً بالأقصر
شمس يونس

نجحت جمعية خاضعة لإشراف مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر في تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 24,287 مريضًا ومريضة من الفئات الأولى بالرعاية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأكد محمد جمعه فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الخدمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتكافل، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأسر الأكثر احتياجًا والوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى والمناطق النائية بكفاءة عالية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتقديم الدعم الصحي والنفسي للأسر الأشد احتياجاً، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين المديرية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية الأورمان، يمثل نموذجاً يحتذى به في التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وأضاف أن المشروعات والخدمات الطبية المقدمة لا تقتصر فقط على العلاج المؤقت، بل تمتد لتشمل المتابعة الدورية للحالات الحرجة وتوفير العلاج اللازم بالمجان، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحسين جودة حياتهم المعيشية والصحية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن القوافل الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات في تخصصات متنوعة شملت: (الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية)، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأضاف شعبان أنه تم صرف العلاج الدوائي للمستحقين مجانًا، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية دقيقة في العيون، تضمنت جراحات المياه البيضاء والزرقاء، والشبكية، وزرع القرنية، بالإضافة إلى جراحات القلب المفتوح والقسطرة، وتسليم الأجهزة التعويضية لدعم ذوي الهمم، وذلك في إطار منظومة علاجية متكاملة بالمجان.

وأوضح شعبان أن عملية اختيار الحالات والاستفادة من هذه الخدمات الطبية تتم وفق أبحاث ميدانية واجتماعية دقيقة تُجريها الجمعية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وذلك لضمان وصول الدعم الطبي والجراحي إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية، والأرامل، وذوي الدخل المحدود بكافة قرى ونواحي المحافظة.

ولفت المدير العام الى أن النجاح الملموس لهذه المبادرات يأتي نتاج التنسيق المستمر والوثيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والمستشفى الأقصر الدولى، واللذين يقدّمان كل الدعم اللوجستي والفني والاستشاري لضمان تقديم أعلى معايير الجودة للخدمات الصحية المجانية.

واختتم شعبان بالإشارة إلى أن نشاط «الأورمان» بالأقصر حافل بالمشروعات التنموية والاجتماعية؛ حيث يشمل تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الأرامل والأسر غير القادرة اقتصاديًا، إلى جانب تكفل الجمعية بنفقات جراحات القلب والعيون في كبرى المؤسسات الطبية بالأقصر والقاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية ككراتين المواد الغذائية، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

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