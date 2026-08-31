السالمونيلا والبيض والدواجن.. هل هناك خطر على المصريين؟.. الصحة وشعبة البيض توضح

أثارت أخبار متداولة خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق لدى المواطنين بشأن احتمالية وجود إصابات بالسالمونيلا مرتبطة بالبيض والدواجن، خاصة مع تزايد الحديث عن سلامة الأغذية وطرق تخزينها وتداولها خلال فصل الصيف، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى توضيح حقيقة الوضع في مصر، والتأكيد على استمرار إجراءات الفحص والرقابة على المنتجات الغذائية.

شعبة البيض: لا إصابات بالسالمونيلا في الدجاج

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، موضحًا أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هيئة سلامة الغذاء تسحب عينات من الدواجن والبيض بصورة دورية من أماكن التداول، بهدف التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف أي مخالفات.

طبقة طبيعية تحمي البيضة من البكتيريا

وأوضح رئيس شعبة بيض المائدة أن البيضة تتمتع بطبقة طبيعية تعمل على حمايتها من دخول البكتيريا، مشيرًا إلى أن السالمونيلا لا تستطيع اختراق البيضة بسهولة، بينما يرتبط الخطر بصورة أكبر بتعرضها للتلوث أو كسر القشرة.

وأشار إلى أن مصر تعتمد في تداول البيض على عدم غسله أو إخضاعه لعمليات معالجة قد تؤدي إلى إزالة الطبقة الطبيعية الواقية الموجودة على سطح القشرة.

هل الحرارة المرتفعة تفسد البيض؟

وحول التخوف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على البيض خلال فصل الصيف، أكد أحمد نبيل أن البيض لا يفسد لمجرد تعرضه للحرارة، طالما لم يكن مكسورًا أو مغسولًا ولم يخضع لمعالجة تؤثر على طبقته الطبيعية.

وأوضح أن البيض ينتقل من المزارع إلى أماكن التداول والمتاجر والسوبر ماركت وفق منظومة النقل والتخزين المتبعة، مؤكدًا أهمية التعامل معه بصورة صحيحة للحفاظ على سلامته.

الصحة تكشف حقيقة الوضع في مصر

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعتمد على منظومة للرصد الوقائي والإنذار المبكر، ولا تنتظر ظهور تفشيات وبائية حتى تبدأ في التحرك.

وقال عبد الغفار، خلال برنامج «الحياة اليوم»، إن السالمونيلا نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي، ويمكن أن تنتقل في الغالب من خلال تناول طعام أو شراب ملوث بها، كما يمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى شخص آخر نتيجة عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام المرحاض.

أعراض الإصابة بالسالمونيلا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الإصابة بالسالمونيلا قد يصاحبها عدد من الأعراض، من بينها الإسهال وارتفاع درجة الحرارة، موضحًا أن معظم الحالات يمكن التعامل معها من خلال الرعاية الطبية المناسبة، ولا تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح أن احتمالية حدوث مضاعفات تكون أكبر لدى بعض الفئات، خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة، ولذلك يجب التعامل مع الأعراض بصورة جدية عند ظهورها.

هل البيض والدواجن السبب الرئيسي؟

وحول الاعتقاد السائد بأن السالمونيلا مرتبطة بالبيض والدواجن فقط، أوضح حسام عبد الغفار أن البكتيريا ليست مقتصرة على هذه المنتجات، وإنما يمكن أن توجد في اللحوم والدواجن وغيرها من الأغذية.

وأضاف أن السالمونيلا يمكن أن تنتقل إلى البيض إذا كانت الدجاجة مصابة بالبكتيريا، وهو ما يبرز أهمية الرقابة البيطرية والفحوصات المستمرة داخل مزارع الإنتاج وأماكن تداول الأغذية.

تحذير من التخزين والتداول الخاطئ

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أهمية التخزين الجيد للأغذية والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لكل منتج، مؤكدًا أن طريقة حفظ الطعام وتداوله تلعب دورًا مهمًا في الحد من مخاطر التلوث.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية تنفذ حملات تفتيش دورية على المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد أن اكتشاف وجود السالمونيلا في أي منتج غذائي لا يمكن حسمه من خلال الشكل أو الرائحة أو المظهر الخارجي للمنتج، وإنما يحتاج إلى فحوصات وتحاليل متخصصة.

هل يوجد تفشٍ وبائي للسالمونيلا في مصر؟

وحسم الدكتور حسام عبد الغفار الجدل بشأن وجود تفشٍ وبائي للسالمونيلا في مصر، مؤكدًا أن السالمونيلا موجودة في دول العالم كافة، وتظهر حالات إصابة بها بصورة دورية ويتم التعامل معها طبيًا.

وأوضح أن التفشي الوبائي يختلف عن ظهور الحالات الفردية أو المعدلات المعتادة للإصابة، إذ يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بصورة ملحوظة عن المعدلات الطبيعية خلال فترة زمنية محددة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن مصر لم تشهد تفشيًا وبائيًا بالسالمونيلا مماثلًا لما حدث في بعض الدول، مؤكدًا استمرار منظومة الرصد والإنذار المبكر لمتابعة أي تطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الغذاء

وتبقى سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمنتجين والمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بطريقة التخزين والتداول.

ويُنصح المواطنون بشراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، والتأكد من سلامة العبوات والبيض وعدم شراء المنتجات المكسورة أو التي تظهر عليها علامات تلف، مع الالتزام بتعليمات التخزين ودرجات الحرارة المناسبة لكل منتج.