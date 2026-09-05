تداول 23 سفينه حاويات وبضائع بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18686 طن تشمل : 6257 طن علف بنجر و 3700 طن جبس معبأ و 100 طن يوريا و 955 طن سكر معبأ و 285 طن برسيم حجازى و 7389 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39629 طن تشمل : 31045 طن ذرة و 8224 طن خردة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 879 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 31213 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2480 حركة .