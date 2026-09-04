تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم /الجمعة/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35 ألفًا و215 طنًا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفًا و842 طنًا.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2720 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 370 حاوية مكافئة، وبلغ عدد حاويات الترانزيت 1899 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 879 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31 ألفًا و789 طنًا.

كما غادر الميناء قطار محمل بـ1111 طنًا من القمح متجهًا إلى صوامع القليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5157 شاحنة.

وفي سياق متصل، غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS» التابعة للخط الملاحي «RORO»، ميناء دمياط متجهة إلى ميناء تريستا الإيطالي، بعد تداول 3629 طنًا من البضائع.