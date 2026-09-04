«بعد استكمال الموافقات».. نقل جثمان الأنبا يوحنا إلى دير السيدة العذراء والأنبا موسى بتكساس لدفنه

نُقل جثمان نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا، الأسقف العام الذي خدم سنوات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دير القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى بتكساس، تمهيدًا لدفنه بالدير، وذلك بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.

وكانت صلوات نياحة الأنبا يوحنا قد أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما جرى دفن جثمانه في ولاية مينيسوتا، قبل أن تبدأ إجراءات نقله إلى دير القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى بتكساس.

جاء نقل الجثمان إلى الدير بعد استيفاء الموافقات المطلوبة، والتي تمت تحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الحصول على موافقة قداسة البابا تواضروس الثاني.

واستقبل جثمان الأنبا يوحنا لدى وصوله إلى الدير نيافة الأنبا موسى، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الدير، ونيافة الأنبا بيزل، الأسقف العام، إلى جانب رهبان الدير، وسط أجواء من الصلاة والتعزية.

وتختلف إجراءات الدفن ونقل جثامين الآباء الأساقفة والرهبان من دولة إلى أخرى وفقًا للقوانين المنظمة للدفن، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية اعتادت أن تكون مدافن الآباء الأساقفة والرهبان داخل الأديرة، إلا أن القوانين في بعض الدول قد تتطلب الحصول على عدد من التصاريح والموافقات، وهو ما قد يستغرق عدة أيام.

هذا الأمر سبق أن تكرر في حالة نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، مطران ميلانو والنمسا، الذي تنيح عام 2017، حيث أُقيمت صلوات الجنازة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ودُفن في البداية بمدافن عادية، ثم جرى نقل الجثمان لاحقًا إلى دير الأنبا شنودة في ميلانو، حيث أُقيمت له مزارًا يليق به.

نقل جثمان الأنبا يوحنا إلى الدير يأتي في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بدفنه هناك، ليرقد في المكان الذي يليق بخدمته وتكريسه، مع تقديم التعزية لأسرته ومحبيه وأبناء الكنيسة في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكل مكان.

وتصلي الكنيسة من أجل أن يمنح الله العزاء والسلام لكل أبناء الكنيسة، وأن ينيح نفس نيافة الأنبا يوحنا في فردوس النعيم، ويعطي التعزية لجميع محبيه وأبنائه الروحيين.