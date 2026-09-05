قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.. غدا
بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا
الـ «FBI» يدرج مواطنا ألمانيًّا على قائمة المطلوبين في قضايا الاحتيال
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في موسكو.. والكرملين: المفاوضات تمر بمرحلة صعبة
برايتون يتعادل 1-1 مع ليدز بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يطمئن جمهور بهاء سلطان بعد تعرضه لحادث سير

بهاء سلطان
بهاء سلطان
باسنتي ناجي

طمأن الفنان سعد الصغير جمهور الفنان بهاء سلطان على حالته الصحية، عقب تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مدينة العلمين، مؤكدًا أن حالته مستقرة وأن الإصابات التي تعرض لها بسيطة.

بهاء سلطان 

وكتب سعد الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف حمدلله على سلامتك يا حبيبي وأخويا وعِشرة العمر المحترم الطيب، فداك ألف عربية، تعيش وتجيب، أهم حاجة أنت بخير والحمدلله بسيطة، ونطمن جمهور بهاء سلطان الحمدلله بخير، شوية كدمات بسيطة والحمدلله، يبقى بخير ودايمًا معانا إن شاء الله».

وكان بهاء سلطان قد تعرض لحادث سير على طريق وادي النطرون، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى، ما أسفر عن تعرضه لبعض الكدمات والسحجات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت استقرار حالته وعدم وجود إصابات خطيرة، ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته ويعود إلى منزله.

بهاء سلطان الفنان بهاءسلطان بهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد