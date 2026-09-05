سعد الصغير يطمئن جمهور بهاء سلطان بعد تعرضه لحادث سير

طمأن الفنان سعد الصغير جمهور الفنان بهاء سلطان على حالته الصحية، عقب تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مدينة العلمين، مؤكدًا أن حالته مستقرة وأن الإصابات التي تعرض لها بسيطة.

بهاء سلطان

وكتب سعد الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف حمدلله على سلامتك يا حبيبي وأخويا وعِشرة العمر المحترم الطيب، فداك ألف عربية، تعيش وتجيب، أهم حاجة أنت بخير والحمدلله بسيطة، ونطمن جمهور بهاء سلطان الحمدلله بخير، شوية كدمات بسيطة والحمدلله، يبقى بخير ودايمًا معانا إن شاء الله».

وكان بهاء سلطان قد تعرض لحادث سير على طريق وادي النطرون، بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى، ما أسفر عن تعرضه لبعض الكدمات والسحجات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت استقرار حالته وعدم وجود إصابات خطيرة، ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته ويعود إلى منزله.