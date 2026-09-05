أحمد حسن يكشف حقيقة أزمة حسين الشحات مع جهاز الأهلي

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غضب حسين الشحات بسبب عدم المشاركة مع الأهلي أمر طبيعي، مؤكدًا أن الأمر لا يعني وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني.

حسين الشحات

وأوضح مصدر أن ما تردد بشأن دخول حسين الشحات في أزمة مع الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته في المباريات غير صحيح، مشيرًا إلى أن غضب اللاعب أمر طبيعي في ظل رغبته في التواجد داخل الملعب.

وشدد المصدر على عدم وجود أي خلافات بين حسين الشحات والجهاز الفني للأهلي، وأن اللاعب مستمر بشكل طبيعي مع الفريق، في انتظار الحصول على فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة.