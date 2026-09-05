بعد حادث وادي النطرون.. نصر محروس يوجه رسالة مؤثرة لـ بهاء سلطان

حرص المنتج نصر محروس على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنان بهاء سلطان، بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارته، اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، على طريق وادي النطرون – العلمين بالساحل الشمالي.

ونشر نصر محروس رسالة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متمنيًا لبهاء سلطان السلامة، وكتب: «ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يخليك لأحمد وإخوته ولمراتك ولجمهورك ومانشوفش فيك شر أبدًا».

وكان الفنان بهاء سلطان قد تعرض لحادث انقلاب سيارته على طريق وادي النطرون – العلمين بالساحل الشمالي، ما أسفر عن إصابته بإصابات خفيفة، وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث تحديدًا عند علامة الكيلو 8 بطريق العلمين – وادي النطرون، حيث انقلبت السيارة الملاكي التي كان يستقلها بهاء سلطان، وأسفر الحادث عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتلقى بهاء سلطان الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى، وسط متابعة لحالته الصحية، فيما حرص عدد من محبيه وزملائه على الاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء والسلامة.

ويأتي الحادث في الوقت الذي يواصل فيه بهاء سلطان نشاطه الفني، وسط تفاعل مستمر من جمهوره مع أعماله الغنائية وحفلاته خلال الفترة الأخيرة.