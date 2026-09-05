بمشاركة مرموش.. توتنهام يتعادل مع نوتنجهام سلبيا في البريميرليج

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في خط الهجوم، وغادر في الدقيقة 82.

وأضاع مرموش أكثر من فرصة هدف محققة لتوتنهام ولم يحالفه التوفيق في الإنهاء.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: سافيو، جان بول فان هيك، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: ساندرو تونالي، رودريجو بنتانكور، جالاجر .

خط الهجوم: عمر مرموش، ماتياس تيل، بيدرو بورو.

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السادس عشر برصيد نقطتين من مباراتين، بينما يأتي توتنهام في المركز السابع عشر بنقطة.