مرموش يقود تشكيل توتنهام أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه أمام نوتنجهام فورست، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في خط الهجوم.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: سافيو، جان بول فان هيك، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: ساندرو تونالي، رودريجو بنتانكور، جالاجر .

خط الهجوم: عمر مرموش، ماتياس تيل، بيدرو بورو.

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بينما يتذيل توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز العشرين دون نقاط.