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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات ماراثون الدراجات على كورنيش النيل ببني سويف تحت شعار «لياقة المصريين»

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت إشراف هشام الجبالي، وكيل الوزارة، تنفيذ فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية على كورنيش النيل بالمحافظة، أمس الجمعة، ضمن المشروع القومي للياقة البدنية «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين»، وتحت شعار «لياقة المصريين»، وسط أجواء رياضية مميزة ومشاركة وتفاعل من مختلف الفئات العمرية.

نُظمت الفعاليات بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومنطقة دراجات بني سويف، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة يوميًا.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تضع تفعيل المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح فعالية أسبوعية تجمع أبناء المحافظة في أجواء رياضية يسودها الحماس والتفاعل، بما يعزز ثقافة ممارسة الرياضة ويسهم في بناء جيل أكثر صحة ولياقة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

من جانبه، أوضح أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد نجاحًا وإقبالًا متزايدًا من الجنسين، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ثمرة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، ونائب المنطقة هاني فتحي، والدكتورة نورهان السيسي، والمديرة التنفيذية للمنطقة غادة شحاتة.

وأشاد  عبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، بجهود فريق العمل والتنسيق المتواصل بين الأخصائيين والمدربين في تنفيذ فعاليات المشروع، مثمنًا جهود رحاب جمعة منسق المشروع، وسيد أحمد جابر، مدرب، وضياء محمد نجيب، مدرب، والدكتور حسن زكريا، معاون الرياضة، في دعم وإنجاح الفعاليات.

وجرت الفعاليات بمتابعة الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سامح منصور، مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، وبحضور قيادات منطقة الدراجات وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة من المشاركين بحسن التنظيم، وتحول كورنيش النيل إلى ساحة رياضية نابضة بالحيوية والحماس.
 

بني سويف شباب ورياضة الشباب والرياضة

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