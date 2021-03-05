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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:02 م
أبنة ماجد المصري
أبنة ماجد المصري
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هاجر هانئ
شاركت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة من قبل أصدقائها.

وعلى الرغم من أن ابنة ماجد المصري ترتدي الحجاب إلا أنه لم يكن عائقا في جذب الأنظار حول أناقتها وإطلالاتها المواكبة لأحدث صيحات الموضة والمتنوعة وغير التقليدية أيضا.

تتسم إطلالات ابنة ماجد المصري بأنها تجمع بين الاحتشام والأناقة، حيث تعتمد على التنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

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ولم تبالغ ماهيتاب ابنة ماجد المصري في استخدام مساحيق التجميل وارتداء الإكسسوارات ولكنها تتميز بالبساطة وعدم المبالغة، كما تميل إلي الملابس الكاجوال في الكثير من الأحيان.

إليكم الصور...
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب
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