قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
لواء أركان حرب: جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة.. والحرب ليست الحل الأول
لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأسباب
الفرح باظ.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب حفل زفاف بالجيزة
الولايات المتحدة تحمل حماس مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في غزة
الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية
أسامة كبير: مصر ترفض الانجرار إلى صراعات تستنزف الدولة
شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة أمام البنك الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوات لرفع الضرائب على المتقاعدين الأثرياء في بريطانيا لإنقاذ المالية العامة

آندي بيرنهام
آندي بيرنهام
أ ش أ

دعا معهد أبحاث السياسات العامة، المقرب من حزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى رفع الضرائب على المتقاعدين الأثرياء لإنقاذ المالية العامة.

وطالب المعهد بيرنهام بفرض اشتراكات التأمين الوطني على دخول المتقاعدين لحماية العاملين من المزيد من الضرائب والرسوم، موضحًا أن هذه السياسة، إلى جانب فرض ضرائب أعلى على الثروة العقارية، ضرورية لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة الناجمة عن شيخوخة السكان.

وقال المعهد إن هناك حاجة إلى زيادات ضريبية بمليارات الجنيهات الإسترلينية على المتقاعدين لإصلاح نظام «أصبح منحازًا بدرجة كبيرة لصالح العمر والثروة»، بحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقال بين أنسيل، الأستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير: «لا تستطيع بريطانيا مواجهة التحديات المالية في العقود المقبلة بمجرد مطالبة العاملين بدفع المزيد والاعتماد على جولة أخرى من الضرائب المستترة»، وأضاف: «ستصبح الشيخوخة بفارق كبير أكبر مصدر للضغط على المالية العامة».

وتابع قائلًا: «ومع ذلك، فقد حوّل نظامنا الضريبي المسؤولية بشكل متزايد نحو العمال الأصغر سنًا، مع حماية العديد ممن استفادوا أكثر من عقود من ارتفاع ثروة العقارات والأصول».

وأصدر المعهد مقترحه في الوقت الذي يسعى فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى جمع أموال لموازنته المقررة في 28 أكتوبر، ومن المرجح أن يحظى التقرير بتأثير في مجلس الوزراء البريطاني، نظرًا إلى العلاقات الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ومنذ وصوله إلى السلطة، كشف رئيس الوزراء البريطاني عن خطط لزيادة الإنفاق على نقل السلطات إلى الحكومات المحلية والإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن هذه الخطط تعقدت بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، إذ أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التضخم وتقليص هامش المناورة المتاح للحكومة لموازنة الحسابات العامة.

ورفض بيرنهام، الاثنين الماضي، استبعاد زيادة الضرائب عندما سُئل عن الأمر، معترفًا بأن «الوضع صعب»، كما تعهد رئيس الوزراء بأن «السياسات الجديدة ستمول»، لكن احتمال زيادة الإنفاق العام يأتي في وقت تتعرض فيه المالية الحكومية بالفعل لضغوط بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، وصافي الانبعاثات الصفرية، وشيخوخة السكان.

وقال المعهد إن هذه العوامل الثلاثة وحدها ستكلف دافعي الضرائب 100 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا بحلول عام 2035، وتتضمن مقترحات المعهد لدعم الاقتصاد تطبيق رسم إضافي للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الخاضعين للضريبة.

وقال أنسيل إن تطبيق ذلك على جميع المتقاعدين الذين تتجاوز دخولهم السنوية حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا، من شأنه أن يدر نحو 2 مليار جنيه إسترليني للخزانة، كما سيؤثر هذا الإجراء على 9.6 مليون متقاعد، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم إلى حد ما في عكس بعض الأضرار الناجمة عن الزيادات الضريبية المفروضة على العمال الشباب.

ويؤدي تجميد حدود ضريبة الدخل منذ فترة طويلة إلى إجبار ملايين العمال على دفع ضريبة الدخل، بينما يدفع آخرين إلى شرائح ضريبية أعلى.

وقال المعهد إن هذه السياسة، المعروفة باسم السحب المالي، تؤدي إلى دفع الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة معدل ضريبة أقل من العامل الشاب الذي يحصل على الدخل نفسه، لا سيما بعد احتساب مدفوعات قروض الطلاب.

وقال التقرير: «على مدى العقود الماضية، كان المستفيدون الرئيسيون من صياغة السياسات المالية البريطانية هم المواطنون الأكبر سنًا والأكثر ثراءً، وعادةً المتقاعدون»، وأضاف: «في المقابل، كان الأكثر تضررًا هم العاملون، ولا سيما الشباب الذين يسددون قروض الطلاب من خلال النظام الضريبي».

وإلى جانب فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، يدعو تقرير أنسيل أيضًا إلى زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك زيادات حادة في ضريبة أرباح رأس المال لمواءمة معدلها مع ضريبة الدخل، ويعني ذلك أن أصحاب الدخول المرتفعة سيدفعون 40% على أرباح رأس المال، في زيادة كبيرة عن المعدل الحالي البالغ 24%.

واقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة واستبدالهما برسم سنوي بنسبة 0.65% على قيمة المنازل، وتهدف هذه السياسة إلى فرض ضريبة أعلى على أصحاب المنازل مرتفعة القيمة مقارنة بأصحاب العقارات الأرخص، وهو ما يؤدي غالبًا إلى فواتير أعلى على سكان جنوب شرق البلاد مقارنة بالمناطق الأخرى في المملكة المتحدة.

وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيشملون «أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني»، وأضاف: «وبالمثل، سيتحمل أصحاب المنازل في واندزوورث ضربة كبيرة».

ورغم أن مثل هذه السياسات ستوفر أموالًا، فإنها قد تتسبب في رد فعل غاضب من كتلة انتخابية قوية، وواجه حزب العمال مشكلات بعد فترة وجيزة من انتخابات 2024، عندما حاول إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، في حين ثبت أن إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي أُدخل في عام 2010، مستحيل سياسيًا.

وحذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترح المعهد ينبغي أن يكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة.

وقال سترايد: «عندما يقترح معهد أبحاث السياسات العامة المفضل لدى آندي بورنهام زيادات ضريبية ضخمة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، فينبغي أن يكون ذلك علامة تحذير لما سيأتي في الموازنة»، وأضاف: «لقد قضى حزب العمال بالفعل على النمو من خلال زياداته الضريبية الضخمة، ومع ذلك يرفض آندي بورنهام استبعاد العودة للحصول على المزيد».

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: «يركز وزير الخزانة بشكل كامل على أولوياته، وهي تعزيز الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ودعم الناس في كل منطقة»، وأضاف: «وكما كان الحال دائمًا، سيعلن وزير الخزانة عن القرارات خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة روتينية على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات».

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الضرائب المتقاعدين الأثرياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يزور طهران غدا لبحث خفض التصعيد

صورة - أرشيفية

وزيرا خارجية أمريكا والمكسيك يبحثان الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب المخدرات

أرشيفية

الدفاع الإسرائيلية ترفض كشف تفاصيل خطة الهجرة من غزة

بالصور

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

اضرار القهوة
اضرار القهوة
اضرار القهوة

بالأسود الشفاف.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بقوامها الممشوق

نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد