شدد على حالة النظافة.. محافظ الدقهلية يتفقد حدائق والجزيرة الوسطى بشارع الجيش

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من الحدائق العامة والجزيرة الوسطى بشارع الجيش بنطاق حي غرب وشرق المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزيتها الدائمة لاستقبالهم، يرافقه محمد أمين رئيس حي غرب.

محافظ الدقهلية، يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة وزيادة المساحات الخضراء والأشجار بالجزيرة الوسطى

حيث تابع محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وزيادة المساحات الخضراء والأشجار بالجزيرة الوسطى بامتداد شارع الجيش مشددا على سرعة الانتهاء من زيادة المساحات الخضراء، ووجه بضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء بالحدائق والحفاظ عليها، والتأكد من سلامة المرافق العامة فيها، بما يضمن استدامة الشكل الحضاري للحدائق، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتابع حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال التشغيل

وتابع محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال التشغيل

، والتأكد من استمرار جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين بصورة لائقة، مناشدًا المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير، وتعظيم الاستفادة من هذه الحدائق والمساحات الخضراء بالجزر الوسطى بشوارع المدينة.