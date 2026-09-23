الاتحاد الأوروبي وإيران يبحثان إعادة فتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي

بحثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الآفاق الدبلوماسية والأمن البحري، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت كالاس في منشور على منصة إكس :" التقيتُ بوزير الخارجية الإيراني عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تناولنا الآفاق الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. لم تكن هناك رسوم أو تكاليف للعبور قبل الحرب، ولا ينبغي أن تكون هناك أي رسوم بعد الحرب."

كما شددت على ضرورة أن تكون الملاحة حرة ودون عوائق، سواء في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب.

وأشارت كايا كالاس إلى قضية القمع الداخلي في إيران، بما في ذلك الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام وأحكام الإعدام.