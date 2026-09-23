لبنان.. تسجيل زلزال بقوة 2.7 درجة على بعد نحو 60كلم من صيدا

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر في البحر على بعد نحو 60 كلم من صيدا.

في سياق منفصل أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ، منطقة "أماكوسا - نادا" البحرية، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت الهيئة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.