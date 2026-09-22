200 ساعة في 4 سنوات.. برنامج متميز للقراءات وعلوم القرآن بجامعة الأزهر

أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا – جامعة الأزهر عن فتح باب التقدم للالتحاق بـ البرنامج المتميز في القراءات وعلومها (بنظام الساعات المعتمدة) للعام الجامعي 2026/2027م، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وتكمن مميزات البرنامج، في إعداد كوادر مؤهلة في علم القراءات وعلوم القرآن، وتخريج متخصصين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي، ونشر رسالة القرآن الكريم وتخريج مقرئين على مستوى عالٍ من الضبط والإتقان.

أما عن نظام الدراسة، فتمتد إلى 4 سنوات (8 فصول دراسية + فصول صيفية)، وتصل عدد الساعات المعتمدة إلى 200 ساعة، وفي النهاية يحصل الخريج على الدرجة العلمية: الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها.

رسوم البرنامج المتميز بكلية القرآن الكريم

وتدرس المقررات باللغة العربية، أما عن الرسوم فتبلغ قيمتها 30,000 جنيه مصري للطلاب المصريين، و1,000 دولار أمريكي للطلاب الوافدين وتُقسَّم الرسوم على قسطين لكل عام دراسي.

أما عن شروط القبول، فيشترط الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية أو شهادة تخصص القراءات، والسن مفتوح، وقبول الطلاب المصريين والوافدين وفق اللوائح المعمول بها.

أما عن المجالات الوظيفية للخريجين، فتشتمل على التدريس وتعليم القرآن الكريم والتجويد والقراءات في المؤسسات التعليمية ومعاهد ومراكز وأكاديميات القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، والإمامة والدعوة: إمام وخطيب ومدرس وواعظ، وعضو مقرأة بالمقارئ الرسمية والإلكترونية.

كذلك البحث والمراجعة: العمل البحثي والمشاركة في لجان مراجعة وضبط المصحف الشريف والمصاحف الإلكترونية والتطبيقات التقنية، والإشراف والتحكيم: الإشراف الفني على شؤون القرآن الكريم وعضوية لجان تحكيم المسابقات القرآنية، والإعلام: إعداد وتقديم برامج القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام المختلفة، ومجالات أخرى: ذات صلة بمؤسسات العمل القرآني والتعليمي والدعوي.

وتشتمل المستندات المطلوبة للتقديم على ما يلي:

1. أصل شهادة المؤهل + 3 صور منها.

2. أصل الموقف من التجنيد + 5 صور منه.

3. 5 صور من بطاقة الرقم القومي.

4. 6 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي.

5. أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.

وناشدت الكلية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج سرعة التقديم واستكمال المستندات المطلوبة والتوجه للكلية في الموعد المحدد من الاحد 20/9/2026 حتى السبت 26/9/2026.