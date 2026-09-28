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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفير مصر بجنوب السودان يحذر المنتخب.. ويكشف تفاصيل الأحوال الجوية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف حازم ممدوح فوزي، سفير مصر لدى جنوب السودان، عن تفاصيل الأجواء والطقس المتوقع في العاصمة جوبا، قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره جنوب السودان، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جنوب السودان، عصر الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وأوضح سفير مصر بجنوب السودان، خلال تصريحات عبر قناة النهار في برنامج «الناظر»، أن درجات الحرارة خلال توقيت إقامة المباراة من المتوقع أن تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية في المتوسط، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون حارة نسبيًا.

وتطرق ممدوح فوزي إلى فرص سقوط الأمطار في العاصمة جوبا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الموسم الحالي كان من المفترض أن يشهد معدلات أكبر من الأمطار، إلا أن الظاهرة الحالية تشير إلى انخفاض كمياتها مقارنة بالمعتاد.

وأضاف أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة نسبيًا خلال الفترة التي تسبق المباراة، حيث تتراوح في المتوسط بين 50 و70%، وهو ما قد يمثل أحد العوامل التي يجب على لاعبي المنتخب المصري التعامل معها أثناء اللقاء.

وتحدث السفير المصري أيضًا عن الأجواء الجماهيرية المنتظرة، مشيرًا إلى أن كرة السلة تعد اللعبة الشعبية الأولى في جنوب السودان، بينما تأتي كرة القدم في المرتبة الثانية.

وأوضح أن ملعب المباراة يستوعب ما يقرب من 8 إلى 9 آلاف مشجع، مع توقعات بأن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأن يكون الملعب ممتلئًا خلال مواجهة المنتخبين.

واختتم حازم ممدوح فوزي تصريحاته بالتأكيد على وجود عدد معقول من أفراد الجالية المصرية في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن المصريين المتواجدين هناك يمكن أن يشكلوا دعمًا إضافيًا للمنتخب خلال مباراته أمام أصحاب الأرض

منتخب مصر جنوب السودان تصفيات أمم أفريقيا أخبار الرياضة

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