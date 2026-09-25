زعم الجيش الإثيوبي مقتل 272 من مقاتلي تيجراي خلال القتال في أمهرة.

وفي سياق أخر ؛ أدانت الولايات المتحدة غارة بطائرة مسيرة استهدفت قافلة إنسانية كانت تنقل مساعدات منقذة للحياة للنازحين داخلياً في إقليم تيجراي الإثيوبي، وحثت السلطات على التحقيق في الحادثة، كما دعت جميع الأطراف إلى تسوية الخلافات السياسية عبر الحوار.

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وفي بيان نُشر على منصة "إكس" بتاريخ 22 سبتمبر صرح مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه "يدين الغارة الأخيرة بطائرة مسيرة على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية (Catholic Relief) في تيجراي" وطالب المكتب بإجراء "تحقيق شامل" وإعلان النتائج للعامة "لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".