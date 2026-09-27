بارما الإيطالي يقيل مدربه كارلوس كويستا

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أقال نادي بارما الإيطالي لكرة القدم مدربه كارلوس كويستا.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان اليوم إنهاء علاقته المهنية مع المدرب الإسباني، وذلك عقب اجتماع داخلي بين النادي والمدرب.

وأشار إلى أن الانفصال يعود إلى عدم توافر شروط استمرار الشراكة، فيما يتعلق بتطوير المشروع الرياضي، وقرر الطرفان بالتراضي إنهاء علاقتهما.

وأعرب نادي بارما عن شكره للمدرب كويستا وجهازه على جهودهم خلال الأشهر الماضية، متمنين له مستقبلا حافلا بالنجاح على الصعيدين المهني والشخصي.

وبدأ البحث عن المدير الفني الجديد لنادي بارما، حيث يواصل الفريق استعداداته خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف طاقم النادي.