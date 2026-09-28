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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي بولاق الدكرور يواصل جهود التطوير والمتابعة الميدانية وإيقاف مخالفات البناء وتكثيف حملات النظافة والإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

واصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، جهوده الميدانية المكثفة لرفع كفاءة الخدمات والتصدي للمخالفات بنطاق الحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ؛ وبمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وقد أتمت الأجهزة التنفيذية أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية بالحي، والتي شملت شارع المصرف، وشارع ترعة الزمر في المنطقة المحيطة بمحطة مترو فيصل ومستشفى بولاق الدكرور العام، إضافة إلى الانتهاء الكامل من أعمال رصف وتركيب بلاط "الإنترلوك" بشارع أحمد إبراهيم المتفرع من شارع كفر طهرمس.

وفي سياق مواجهة البناء المخالف والإشغالات، قاد المهندس طه عبد الصادق عدة إجراءات ميدانية حاسمة، أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيب محل تجاري يعمل بدون ترخيص بالعقار الكائن في شارع حجاج المتفرع من ترعة عبد العال 1 بتقسيم عمرو بن العاص الثاني، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعقار الواقع بشارع ترعة عبد العال 2 المتفرع من شارع ترعة عبد العال 1، وتمت إزالة العوائق وفتح الشارع أمام حركة المواطنين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة.

وعلى صعيد الانضباط الشارعي، شن نائب رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت شوارع (ناهيا، الرشاح، والقنايا)، وأسفرت عن غلق وتشميع مخازن لفرز المخلفات بشارع كمال عبد المنعم المتفرع من شارع النرش بمنطقة صفط اللبن، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الجهود تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، حيث شملت الحملات شارع فيصل، وشارع التحرير أسفل محور صفط اللبن أمام مدرسة أحمد شوقي، وشارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى رفع المخلفات من نقطة 6 أكتوبر مع شارع ناهيا ومحيط مجمع مدارس الشعراوي وكافة قطاعات الحي، وذلك باستخدام معدات ولودرات وسيارات الحي بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار الحملات اليومية وأعمال التطوير الميداني لرفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.

محافظة الجيزة رفع اشغالات حي بولاق الدكرور

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