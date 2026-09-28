موعد مباراة الزمالك وبينيروس البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

يواجه الزمالك نظيره بينهيروس البرازيلي غد الثلاثاء، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من برشلونة الإسباني، المنتدى درب السلطان المغربى،

يشارك الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المصري في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد «السوبر جلوب»، بقائمة تضم 22 لاعبًا، استعدادًا لخوض منافسات البطولة.

وجاءت قائمة الزمالك في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى:

هشام السبكي، محمد سامي، يوسف ناجي.

الجناح الأيسر:

محمد مؤمن صفا «دودي»، بلال مسعود.

الظهير الأيسر:

حسن قداح، يحيى الكردي، محمد عبد الغني، محمود علي.

صانع الألعاب:

عمر صادق «بيبو»، حمزة توكل، زياد حشاد.

الجناح الأيمن:

أكرم يسري، عبد الرحمن أشرف «بودي».

الظهير الأيمن:

أحمد حسام، مصطفى بشير، يوسف عمرو، محمد عدلان.

الدائرة:

شادي خليل، بيجاد مروان، حسن أحمد، علي مدبولي.

ويستهل الزمالك مشواره في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد غدًا الخميس، بمواجهة فريق لوس أنجلوس الأمريكي، ضمن مباريات الدور التمهيدي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.