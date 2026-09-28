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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس وسفير بنما بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

سفير بنما: الزيارة تمهيد لجولة مرتقبة لوزير الخارجية البنمي للهيئة للتعرف على نجاحاتها العالمية
سفير بنما: الزيارة تمهيد لجولة مرتقبة لوزير الخارجية البنمي للهيئة للتعرف على نجاحاتها العالمية
محمد الغزاوى

استقبل  مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة،  ريكاردو إيساث، سفير بنما لدى القاهرة؛ وذلك في إطار بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهيئة ومجتمع الأعمال في بنما، واستنادًا إلى العلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين، ومناقشة أطر الشراكة الاستراتيجية ومستجدات الملفات ذات الاهتمام المشترك.

جولة مرتقبة لوزير الخارجية البنمي للهيئة للتعرف على نجاحاتها العالمية

وفي مستهل اللقاء، أكد  مصطفى شيخون، حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون مع الجانب البنمي، مشيرًا إلى أن هذه المباحثات تأتي استكمالًا لخطوات الشراكة الناجحة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون الحرة البنمية، والتي تعكس التوجه نحو خلق فرص التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات اللوجستية والصناعية، والاستفادة من المزايا التنافسية للجانبين؛ حيث تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابات استراتيجية ونقطة ارتكاز محورية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية عبر موانيها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ومناطقها التكاملية، بينما تتيح بنما منافذ رئيسية ومهمة للسوق اللاتينية التي تضم مئات الملايين من المستهلكين، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للتغلب على التحديات الجيوسياسية الراهنة.

من جانبه، أعرب السفير البنمي عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتمهيد للزيارة المرتقبة لوزير خارجية بنما إلى مصر، والتي تتضمن زيارة خاصة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف عن كثب على ملامح التطور الهائل والقفزات التنموية الكبرى التي شهدتها الهيئة، التي أكسبتها شهرة ومكانة عالمية مرموقة كمركز اقتصادي ولوجستي رائد، كما وجه السفير الدعوة لرئيس الهيئة لزيارة بنما خلال النصف الأول من العام المقبل؛ لبحث آفاق جديدة للشراكة والتكامل الاستثماري بين قطاعات الأعمال بالبلدين.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس بنما

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