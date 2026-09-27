بإيدينا».. 120 كجم مخلفات حصيلة حملة لتنظيف شاطئ الهنا بمرسى مطروح

نفذت الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة مطروح الفعالية الثالثة من مبادرة «بإيدينا» لتنظيف الشواطئ، والتي أقيمت على شاطئ الهنا بالساحل الشرقي للمحافظة، بالتزامن مع الاحتفال بالمبادرة العالمية لتنظيف الشواطئ، وبمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين.

مشاركة من المتطوعين

وشهدت الفعالية مشاركة متطوعي عشيرة الجوالة بجامعة مطروح، ونموذج الأغذية والزراعة بكلية الزراعة، ومتطوعي مبادرة «مرساة» للتوعية البيئية، إلى جانب أعضاء الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الساحلية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ معسكر كشفي وندوات توعوية تناولت مخاطر المخلفات على البيئة البحرية، وأنواع البلاستيك وطرق إعادة تدويره، بالإضافة إلى أساليب التعامل السليم مع المخلفات وتقليلها وإعادة استخدامها والتخلص الآمن منها.

تنظيف الشواطئ

كما شارك المتطوعون في أعمال تنظيف الشاطئ، وجمع المخلفات وفرزها وتصنيفها ووزنها، حيث أسفرت الحملة عن جمع نحو 120 كجم من المخلفات بمختلف أنواعها.

وشاركت شركة المنصور للخدمات البيئية من خلال فريق التوعية بالشركة، الذي قدم رسائل توعوية لزوار الشاطئ والعاملين به حول أهمية التخلص الآمن من المخلفات، إلى جانب المساهمة في رفع الرمال وتجميل مدخل الشاطئ.

وتؤكد المبادرة أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على شواطئ مطروح والحد من المخلفات، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والجامعات والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية.