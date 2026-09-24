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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيان من شركة مياه مطروح عن أسباب وجود تجمعات مياه الأمطار بالشوارع

امطار مطروح
امطار مطروح
ايمن محمود

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح فى بيان أسباب تجمع مياه الأمطار بعدد من الشوارع.

إغلاق  المخارج البحرية 

 وأوضح البيان  أن سبب تجمعات مياه الامطار يرجع إلى إغلاق المخارج البحرية الخاصة بشنايش تصريف مياه الأمطار، وذلك خلال موسم الصيف للحفاظ على سلامة المصطافين المتواجدين بالشواطئ.

وأكدت الشركة أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال تطهير شنايش صرف مياه الأمطار، استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار، بما يضمن جاهزية منظومة تصريف مياه الأمطار.

وأشارت إلى أنه من المقرر فتح المخارج البحرية الخاصة بشنايش صرف مياه الأمطار اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، عقب انتهاء موسم الصيف، بما يسمح بتصريف مياه الأمطار إلى البحر ورفع كفاءة منظومة التصريف بالشوارع.

وشهدت محافظة مطروح صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة تسببت في وجود تجمعات مياه بمناطق متفرقة.

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