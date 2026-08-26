تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بالإسماعيلية.. وإصابات بين عدد من العمال

شهدت المنطقة الواقعة أمام بوابة الاستثمار الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العمال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، تمهيدًا لنقل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية إلى المستشفيات.

وتعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه وتحديد المسئوليات.

وجارٍ حصر أعداد المصابين وحالتهم الصحية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فور ورودها من الجهات المعنية.