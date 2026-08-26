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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات مصوّرة تكشف مواصفات ساعات Garmin Fenix 9 Pro وخيارات شاشات AMOLED وSolar

Garmin Fenix 9 Pro
Garmin Fenix 9 Pro
احمد الشريف

كشفت صور ومخططات تقنية مسربة نشرها موقع Notebookcheck المتخصص عن التصميم النهائي والترقيات العتادية لساعتي "Garmin Fenix 9" و"Fenix 9 Pro" الجديدتين من شركة "جارمين" (Garmin)، مؤكدة توفير شاشات AMOLED فائقة السطوع وإصدارات "Solar" المعتمدة على الشحن الشمسي لتعزيز عمر البطارية لفترات قياسية.

خيارات الشاشات بين تقنيتي AMOLED وSolar MiP

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب هانيس بريشر، أن ساعة Fenix 9 الأساسية ستتوفر حصرياً بشاشات "AMOLED" عالية الدقة بثلاثة أحجام مختلفة تشمل 43 ملم و47 ملم و51 ملم، بينما تمنح فئة "Fenix 9 Pro" المتقدمة المستخدمين حرية الاختيار بين نوعين من الشاشات؛ الأول هو شاشة AMOLED متطورة بسطوع قياسي يصل إلى 3000 شمعة لمقاومة انعكاسات أشعة الشمس المباشرة، والثاني هو شاشة "MiP" الموفرة للطاقة والمزودة بخلايا شمسية مدمجة عبر زجاج "Power Sapphire" للشحن الذاتي المستمر أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية (بحجمي 47 ملم و51 ملم).

الهيكل الفاخر ومستشعرات الصحة ودعم الغوص الاحترافي

أشار المصدر إلى أن كلا الطرازين يعتمدان على هيكل متين من التيتانيوم المقاوم للصدمات وزجاج الياقوت لحماية الشاشة، مع تميز طراز Pro بإطار معدني متكامل ونقش شعار "Garmin" على الحافة اليمنى، فضلاً عن سعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت لتخزين الخرائط الطبوغرافية والموسيقى للاستخدام دون اتصال بالإنترنت. 

وتتضمن الساعات حزمة المستشعرات البيومترية المتطورة "Elevate 5" لقياس النبض ونسبة الأكسجين وتخطيط القلب الكهربائي، مع تصنيف مقاومة ماء يصل إلى 10 ATM ودعم كامل للغوص حتى عمق 40 متراً، إلى جانب توفير إصدارات مجهزة باتصال الأقمار الصناعية "inReach" عبر مودم LTE مدمج لإرسال نداءات الاستغاثة ومشاركة الموقع في المناطق النائية.

الأسعار ومواعيد التوفر الرسمي في الأسواق العالمية

واوضح تقرير موقع Notebookcheck أن أسعار ساعات Fenix 9 Pro ستبدأ من 1099 دولاراً لطرازي AMOLED (43 و47 ملم) وطراز Solar (47 ملم)، وترتفع إلى 1199 دولاراً لطراز 51 ملم بنوعي الشاشة، مع إضافة 100 دولار للنسخ المزودة بمودم inReach الفضائي، على أن تبدأ طلبات الشراء المسبق عبر متجر جارمين الرسمي في 28 أغسطس الجاري.

استهداف الرياضيين والمغامرين في بيئات الطقس القاسي

ذكرت المصادر التقنية أن الدمج بين شاشات السطوع الفائق وتقنية الشحن الشمسي التي ترفع عمر البطارية إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أسابيع طويلة في وضع الساعة الذكية يرسخ ريادة جارمين في فئة الساعات الرياضية الاحترافية، لتلبي احتياجات الرياضيين ومتسلقي الجبال وعشاق المغامرات الطويلة والسباقات الشاقة في مختلف الظروف البيئية.

Garmin Fenix 9 Pro AMOLED Solar

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