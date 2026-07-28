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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إجابات حاسمة .. شركة Garmin تحسم الجدل عن مواصفات ساعة CIRQA المرتقبة

Garmin
Garmin
احمد الشريف

أجابت شركة "جارمين" (Garmin) المتخصصة في تقنيات اللياقة البدنية رسمياً على 7 أسئلة رئيسية ومحورية بخصوص منتجها الجديد المقرّر طرحه بالأسواق تحت اسم الحلقة الذكية "جارمين سيركا" (Garmin Cirqa)، حاسمةً التفاصيل المتعلقة بعمر البطارية والتوافق البرمجي وميزات تتبع الصحة العصبية والرياضية.

استراتيجية Garmin Cirqa والتوافق مع الساعات الذكية 

وبحسب ما أورده الكاتب أندرو ويليامز في تقرير إخباري نشره موقع مجلة "فوربس" (Forbes) العالمية بتاريخ 26 يوليو 2026، أكدت شركة جارمين أن الحلقة الذكية Garmin Cirqa أُنشئت لتعمل كمنتج مستقر بذاته أو كجهاز مكمل لساعاتها الذكية المعتمدة. 

وأوضحت الشركة أن النظام يتيح دمج البيانات الحيوية المسجلة من الحلقة مع بيانات الساعة الذكية بداخل تطبيق جارمين كونيكت (Garmin Connect) بدون تكرار أو تعارض في الحسابات.

وذكر التقرير الفني أن جارمين صممت خوارزميات الخدمة لتستوعب البيانات الصادرة عن الحساسات المزدوجة؛ حيث تعتمد المنظومة على القراءة الأكثر دقة عند ارتداء الجهازين معاً في وقت واحد أثناء ممارسة الرياضة أو خلال فترات النوم.

عمر البطارية وميزات تتبع اللياقة والصحة 

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة بداخل التقرير بأن حلقة Garmin Cirqa توفر عمر بطارية يتراوح بين 5 إلى 7 أيام من الاستخدام المتواصل بالشحنة الواحدة. وأشارت الشركة إلى أن الحجم المدمج للحلقة لم يمنع تزويدها ببطارية دقيقة تدعم الشحن السريع عبر قاعدة مخصصة مرفقة بداخل صندوق الجهاز.

وتتضمن الحلقة الذكية الجديدة حساسات متطورة لتتبع معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستويات الإجهاد البدني، وتقلبات درجة حرارة الجلد خلال الليل، إضافة إلى تقديم تحليلات دقيقة لمراحل النوم وتتبع مؤشرات التعافي للرياضيين.

مقاومة الماء وجدول التوفر بالأسواق العالمية 

وأوضح تقرير مجلة Forbes أن جارمين زودت الحلقة بهيكل متين مصنوع من التيتانيوم المقاوم للخدش، مع دعمه بمعيار مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً (5 ATM)، مما يجعله مناسباً تماماً لأنشطة السباحة والرياضات المائية دون الخوف من تلف الحساسات الداخلية.

وأشارت الشركة في ردودها الرسمية إلى أن الحلقة ستتوفر بمقاسات متعددة تناسب جميع المستخدمين، مع إتاحة عينات قياس تجريبية للعملاء قبل الشراء لضمان ملاءمة الحجم الدقيق للإصبع، تمهيداً لبدء عمليات التوزيع المباشر والشحن عبر المتاجر الإلكترونية المعتمدة.

Garmin Garmin CIRQA الساعة الذكية

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