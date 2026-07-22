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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات ساعة Garmin CIRQA الذكية بأربعة ألوان وبمستشعر قياسات قديم

ساعة Garmin CIRQA
ساعة Garmin CIRQA
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرها موقع "نوت بوك تشيك" (NotebookCheck) عن الصور والمواصفات الأولى للساعة الذكية المرتقبة "جارمن سيركا" (Garmin CIRQA)، أظهرت توفرها بأربعة خيارات من الألوان، مع اعتمادها على مستشعر للقياسات الحيوية من جيل سابق.

خيارات الألوان والتصميم الخارجي لساعة Garmin CIRQA 

وبحسب ما ذكره موقع "نوت بوك تشيك" المتخصص في مراجعات الأجهزة الذكية والعتاد، أظهرت الصور المسربة أن ساعة Garmin CIRQA ستأتي بتصميم دائري عصري يهدف إلى استهداف الفئات الشابة وعشاق الرياضة.

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن الساعة ستتوفر بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق.

وأوضح التقرير الفني أن الهيكل الخارجي للساعة يعتمد على مواد بولي كربونات خفيفة الوزن مع إطار معدني يحمي الشاشة الدائرية؛ حيث تهدف شركة "جارمن" (Garmin) من خلال هذا التصميم إلى تقليل الوزن الإجمالي للجهاز لتوفير الراحة أثناء ارتدائها لفترات طويلة أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية اليومية.

المواصفات العتادية والاعتماد على مستشعر قديم 

وأفادت البيانات الفنية الواردة في التسريبات بأن الساعة الذكية الجديدة ستزوّد بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم من الجيل القديم Elevate Gen 4، بدلاً من استخدام المستشعر الأحدث Elevate Gen 5 المتاح في أجهزة الشركة الفاخرة. وأشار التقرير إلى أن هذا القرار العتادي يأتي لتقليل التكلفة الإنتاجية للساعة وطرحها بسعر اقتصادي منافس.

وتتضمن المواصفات المجهزة دعم أنظمة تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية (GPS)، إلى جانب ميزات تتبع النوم، ومستويات الإجهاد البدني، وحساب السعرات الحرارية، مع تقديم مقاومة للماء وفق معيار 5ATM الذي يتيح استخدام الساعة أثناء السباحة في المياه العذبة.

جداول الإطلاق والتوقعات السعرية في الأسواق 

وأشار التقرير الإخباري لموقع NotebookCheck إلى أن Garmin CIRQA ستدعم الربط اللاسلكي عبر تقنية البلوتوث مع الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS لاستقبال الإشعارات والتنبيهات الفورية، مع بطارية توفر فترة تشغيل تمتد لعدة أيام متواصلة بالشحنة الواحدة بحسب وضع الاستخدام المباشر.

ولم تصدر شركة جارمن أي بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفي التفاصيل الواردة في التسريبات المتعلقة بساعة Garmin CIRQA، كما لم تحدد السعر النهائي أو موعد الطرح الرسمي في الأسواق العالمية، بانتظار الإعلان الرسمي في المؤتمرات الصحفية المرتقبة للشركة.

ساعة Garmin CIRQA Garmin CIRQA Garmin

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